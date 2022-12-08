شهيد وإصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رام الله مساء اليوم الخميس، فيما أفادت مصادر متعددة بإصابة عشرات المواطنين في مواجهات اندلعت في مناطق عدة بالضفة الغربية مساء اليوم.

وقالت الصحة في بيان مقتضب مساء اليوم: "تم إبلاغنا من الشؤون المدنية باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب عابود شمال غرب رام الله".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر محلية، عن إصابة خمسة شبان، بالرصاص الحي، قرب بلدة عابود شمال غرب رام الله، مشيرةً إلى أن الشبان الخمسة من بلدة بيت ريما، وأصيبوا بجروح متفاوتة.

ولفتت إلى أن الاحتلال احتجز اثنين من المصابين، ولم تعرف طبيعة اصابتهما بعد؛ فيما أشارت إلى أن اثنين آخرين من المصابين تم تحويلهما إلى أحد المستشفيات، ووصفت جراحهما بالمتوسطة، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن استشهاد أحد المصابين.

وفي سياق متصل، ذكرت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في أكثر من محور وسط الضفة الغربية، وخصوصا في محيط مدينة رام الله، احتجاجاً على اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في جنين فجر اليوم.

وأفاد مسعفون أنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في وسط الضفة الغربية.

ومع ساعات المساء، ارتفع عدد الشهداء اليوم الخميس إلى 4 بعد اغتيال الاحتلال لثلاثة شبان من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في كمين أعدته لهم، وهم عطا شلبي (46 عامًا)، وصدقي زكارنة (22 عامًا)، وطارق الدمج (32 عامًا).

المصدر / فلسطين أون لاين