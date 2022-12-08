فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

الاحتلال يفرج عن القيادي أحمد عواد بعد عام من الاعتقال الإداري

موسكو وواشنطن تتمّان صفقة تبادل سجناء

"التعاون الإسلامي" تدين العدوان على جنين واغتيال 3 شبان

إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

نعيم يستنكر الصمت الدولي إزاء تواطؤ أوروبي في دعم المستوطنات

الاحتلال يحقق في فقدان خرائط عسكرية حساسة بجنين

وقفة بغزة تطالب بدعم ميزانية وكالة "أونروا" وتوفير شبكة أمان لها

دعوات لإسناد أهالي بناية مقدسية مهددة بالهدم وأداء صلاة الجمعة غدًا أمامها

ثلاث شركات إسرائيلية تدخل في قائمة أكبر 100 مصدر للأسلحة

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

08 ديسمبر 2022 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
...
جانب من المواجهات مع الاحتلال في محيط رام الله (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رام الله مساء اليوم الخميس، فيما أفادت مصادر متعددة بإصابة عشرات المواطنين في مواجهات اندلعت في مناطق عدة بالضفة الغربية مساء اليوم.

وقالت الصحة في بيان مقتضب مساء اليوم: "تم إبلاغنا من الشؤون المدنية باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب عابود شمال غرب رام الله".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر محلية، عن إصابة خمسة شبان، بالرصاص الحي، قرب بلدة عابود شمال غرب رام الله، مشيرةً إلى أن الشبان الخمسة من بلدة بيت ريما، وأصيبوا بجروح متفاوتة.

ولفتت إلى أن الاحتلال احتجز اثنين من المصابين، ولم تعرف طبيعة اصابتهما بعد؛ فيما أشارت إلى أن اثنين آخرين من المصابين تم تحويلهما إلى أحد المستشفيات، ووصفت جراحهما بالمتوسطة، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن استشهاد أحد المصابين.

وفي سياق متصل، ذكرت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في أكثر من محور وسط الضفة الغربية، وخصوصا في محيط مدينة رام الله، احتجاجاً على اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في جنين فجر اليوم.

وأفاد مسعفون أنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في وسط الضفة الغربية.

ومع ساعات المساء، ارتفع عدد الشهداء اليوم الخميس إلى 4 بعد اغتيال الاحتلال لثلاثة شبان من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في كمين أعدته لهم، وهم عطا شلبي (46 عامًا)، وصدقي زكارنة (22 عامًا)، وطارق الدمج (32 عامًا).

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #جنين #رام الله #الضفة الغربية #بلدة عابود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة