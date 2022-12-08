الاحتلال يفرج عن القيادي أحمد عواد بعد عام من الاعتقال الإداري

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن القيادي في حركة حماس أحمد يوسف عواد من نابلس، بعد عام من الاعتقال الإداري.

وقال عواد في تصريح صحفي فور الإفراج عنه: "الحرية جميلة ورائعة وشيء لا يوصف؛ لكن يبقى الحزن والألم والغصة في القلب أن هناك أبطال وعظماء لايزالون يقطنون في قلاع الأسر فرج الله كربهم بالقريب العاجل بحريةٍ مُشرّفَة ت تُدخِل البهجة والسرور في بيت كل فلسطيني حر بإذن الله".

واعتقل الاحتلال عواد العام الماضي، بعد اقتحام منزله في حي المخفية بمحافظة نابلس، وتفجير بابه في ساعة متأخرة من الليلة، مخلفا خرابًا ودمارًا في البيت وأثاثه.

وحوّلت محكمة الاحتلال العسكرية، الأسير عواد للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، قابلة للتجديد دون أي تهمة او قضية.

وأمضى عواد عشر سنواتٍ بعيداً عن عائلته، ستة أعوام منها في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري، وعامين في سجون السلطة، وسنة واحدة قضاها مطارداً قبل أن يعتقله الاحتلال.

ويحتجز معظم الإداريون حالياً في معسكر عوفر، والنقب ومجدو، فيما تحتجز الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجن الدامون، وهو مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بوجوب أن تقع السجون داخل الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين