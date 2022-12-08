موسكو وواشنطن تتمّان صفقة تبادل سجناء

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر "في طريقها" إلى الولايات المتحدة، بعد أن أكدت روسيا الإفراج عنها في إطار تبادل سجناء شمل إطلاق واشنطن سراح تاجر السلاح الروسي، فيكتور بوت، فيما أعلنت كل من الرياض وأبو ظبي أنهما قادتا جهود الوساطة للتوصل إلى صفقة التبادل بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال بايدن عبر تويتر إنه "قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أنّ "معنوياتها مرتفعة" لكنها تحتاج إلى الوقت والخصوصية لتجاوز "الصدمة".

من جهتها، أكدت روسيا أنها تبادلت بوت مقابل لاعبة كرة السلة البالغة 32 عامًا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر "تلغرام" إنه "في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2022، في مطار أبو ظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأميركية بريتني غراينر، اللذَين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنَين في الولايات المتحدة وروسيا".

وأشارت موسكو إلى أنها كانت تتفاوض "منذ فترة طويلة" مع واشنطن للإفراج عن فيكتور بوت الذي كان يقضي حكمًا بالسجن 25 عامًا، فيما قال بيان إماراتي سعودي مشترك، إنّ الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي، قادا جهود الوساطة للإفراج عن نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، في صفقة تبادل سجناء مع روسيا.

وأُوقفت الرياضية الأميركية في مطار موسكو في شباط/ فبراير وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات في آب/ أغسطس الماضي، لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريجوانا. في حين أُوقف بوت البالغ 55 عامًا في تايلاند عام 2008، ثم سُلّم الرجل الملقب بـ"تاجر الموت" إلى الولايات المتحدة. ومثّلت مسيرته أحد مصادر الإلهام لفيلم "لورد أوف وور" الذي أدّى فيه المُمثّل نيكولاس كيج، دور تاجر أسلحة.

وبحسب الخارجية الروسية "رفضت واشنطن رفضًا قاطعًا إجراء حوار بشأن إدراج (فيكتور بوت) في آلية التبادل"، وتابعت "مع ذلك، واصلت روسيا العمل بنشاط لإنقاذ مواطننا". وأضافت أنه "بفضل الجهود التي بُذلت، كان من الممكن الاتفاق مع الجانب الأميركي على تنظيم التبادل".

لكن الرئيس الأميركي لفت إلى أنّ بلاده لم تنجح بعد في الإفراج عن العسكري السابق، بول ويلن/ المسجون في روسيا.

المصدر / وكالات