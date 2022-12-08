"التعاون الإسلامي" تدين العدوان على جنين واغتيال 3 شبان

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين واغتيال ثلاثة شبان، إضافة إلى اعتدائها على المسجد الإبراهيمي والمدارس والممتلكات الفلسطينية العامة.

واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها، أن هذه الجرائم وما سبقها من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني يستدعي التحقيق والمساءلة.

وجددت المنظمة التأكيد على تضامنها ودعمها لقضية الأسرى الفلسطينيين، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي وصلت حالته الصحية الى درجة خطيرة.

وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار عدوانها الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين