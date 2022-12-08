إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدرب منتخبه الأول لويس إنريكي، بعد إقصاء "لا روخا" من ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد المحلي في بيان اليوم الخميس "أبلغ الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا المدرب بالقرار".

وأعرب البيان عن "الشكر للويس إنريكي وطاقمه التدريبي" وأشار إلى أنه قدّم تقريرا لبدء "مشروع جديد لفريق كرة القدم، بهدف مواصلة النمو الذي تحقق السنوات الأخيرة بفضل العمل الذي قام به إنريكي ومعاونوه".

وأعلن الاتحاد الإسباني تعيين لويس دي لافوينتي لتدريب المنتخب الوطني خلفا لإنريكي.

وكان دي لا فوينتي يتولى قيادة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما والمنتخب الأولمبي.

وتولى إنريكي (52 عاما) تدريب منتخب إسبانيا عام 2018، وقادها لنصف نهائي كأس أمم أوروبا الصيف الماضي.

وبعد بداية مبشرة في المونديال بفوز ساحق على كوستاريكا 7-0 وهو الأكبر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 2010 مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2.

وفي ثمن النهائي، استحوذ منتخب إسبانيا على الكرة أمام المغرب، بيد أنه خسر أمامه بركلات الترجيح 0-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المصدر / وكالات