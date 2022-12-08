فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نعيم يستنكر الصمت الدولي إزاء تواطؤ مؤسسات أوروبية في دعم المستوطنات

النونو يدعو لتفعيل كل أدوات المقاومة بالضفة لردع الاحتلال

الاحتلال يحقق في فقدان خرائط عسكرية حساسة بجنين

دعوات لإسناد أهالي بناية مقدسية مهددة بالهدم وأداء صلاة الجمعة غدًا أمامها

ثلاث شركات إسرائيلية تدخل في قائمة أكبر 100 مصدر للأسلحة

وقفة طلابية في جامعة بيرزيت وفاءً لدماء شهداء جنين

شاغر وظيفي في جمعية بسمة للثقافة والفنون

وقفة بغزة تطالب بدعم ميزانية وكالة "أونروا" وتوفير شبكة أمان لها

"حماس" تستنكر منع الفلسطينيين المسيحيين من ممارسة شعائرهم والوصول للأماكن المقدسة

دعوات لإسناد المقاومة بالضفة تزامناً مع تواصل جرائم الاحتلال

إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

08 ديسمبر 2022 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
...
إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدرب منتخبه الأول لويس إنريكي، بعد إقصاء "لا روخا" من ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد المحلي في بيان اليوم الخميس "أبلغ الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا المدرب بالقرار".

وأعرب البيان عن "الشكر للويس إنريكي وطاقمه التدريبي" وأشار إلى أنه قدّم تقريرا لبدء "مشروع جديد لفريق كرة القدم، بهدف مواصلة النمو الذي تحقق السنوات الأخيرة بفضل العمل الذي قام به إنريكي ومعاونوه".

وأعلن الاتحاد الإسباني تعيين لويس دي لافوينتي لتدريب المنتخب الوطني خلفا لإنريكي.

وكان دي لا فوينتي يتولى قيادة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما والمنتخب الأولمبي.

وتولى إنريكي (52 عاما) تدريب منتخب إسبانيا عام 2018، وقادها لنصف نهائي كأس أمم أوروبا الصيف الماضي.

وبعد بداية مبشرة في المونديال بفوز ساحق على كوستاريكا  7-0 وهو الأكبر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 2010 مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2.

وفي ثمن النهائي، استحوذ منتخب إسبانيا على الكرة أمام المغرب، بيد أنه خسر أمامه بركلات الترجيح 0-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #لويس إنريكي #المنتخب المغربي #منتخب إسبانيا #مونديال قطر 2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة