نعيم يستنكر الصمت الدولي إزاء تواطؤ مؤسسات أوروبية في دعم المستوطنات

استنكر عضو قيادة حركة "حماس" بغزة د. باسم نعيم صمت المجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي إزاء تواطؤ أكثر من 700 مؤسسة مالية أوروبية في دعم المستوطنات الصهيونية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وقال نعيم في تصريح مكتوب اليوم الخميس: "إن هذه المؤسسات المالية تنتهك القانون الدولي، وتساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني السياسية والمدنية، وتعمل على استدامة المشروع الصهيوني العنصري، وتقوض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة".

وطالب المجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات، بل اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا وفي مقدمته الاستيطان والسيطرة على الأراضي، والعمل على فرض عقوبات على أي كيان يدعم هذا العدوان والانتهاك للقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين