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النونو يدعو لتفعيل كل أدوات المقاومة بالضفة لردع الاحتلال

08 ديسمبر 2022 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم متصاعدة والتي كان آخرها جريمة جنين فجر اليوم تؤكد ضرورة تفعيل كل أدوات المقاومة بالضفة لردع هذا العدو المجرم الذي يظن أنه يمكن الإفلات بجرائمه وإرهابه.

وأكد النونو في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الدماء الطاهرة التي تنهمر بشكل شبه يومي لن تذهب سدى، وستبقى وقودًا للمنتفضين والثائرين في وجه الاحتلال وغطرسته، وأمانة في أعناق المقاومين السائرين على ذات الدرب نحو النصر أو الشهادة دفاعاً عن فلسطين والقدس والأقصى.

ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتوقف عن مؤامرة الصمت ودعم الاحتلال وتوفير الغطاء له للتهرب من مسؤولياته عن هذه الجرائم، بما يتطلب تفعيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاكمة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

وأشار النونو إلى أن جريمة اغتيال الشهداء الثلاثة في جنين رسالة إلى أمتنا العربية حول طبيعة الاحتلال وقادته، وتفضح حقيقتهم وأياديهم الملوثة بالدماء التي لا يجب مصافحتها وإنما قطعها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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