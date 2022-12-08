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شاغر وظيفي في جمعية بسمة للثقافة والفنون

08 ديسمبر 2022 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

جمعية بسمة للثقافة والفنون هي مؤسسة فلسطينية غير حكومية تأسست عام 1994، وهي تعمل في مجال الثقافة والفنون من خلال تقديم أنشطة ثقافية، تربوية، ترفيهية، وأنشطة دعم نفسي للأطفال والشباب والنساء في جميع مناطق قطاع غزة.

وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن حاجتها لملء شاغر لوظيفة محاسب/ـة.

المؤهلات المطلوبة:

1- بكالوريوس محاسبة لغة انجليزية من جامعة معترف بها.

2- إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في المحاسبة للمنظمات غير الحكومية.

4- خبرة في استخدام برنامج الأصيل.

5- معرفة جيدة بمايكروسفت أفس، وخاصة إكسل.

6- العمل تحت الضغط وبروح الفريق.

طريقة التسجيل

- على المهتمين تقديم بياناتهم من خلال الرابط التالي:

 https://forms.gle/Ncp7dsSxKkXGZ8D36

- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022

- عنوان الجمعية: مدينة غزة - شارع الوحدة - غرب موقف جباليا - مقابل عمارة الصحابة - بجوار السوافيري للزجاج

 

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