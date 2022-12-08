يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره الإنجليزي، يوم السبت المقبل في مباراة ستجمعهم في مونديال قطر 2022.

وستلتقي فرنسا مع إنجلترا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وتأهلت إنجلترا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزها على السنغال 3-0، فيما تأهلت فرنسا بعد فوزها على بولندا 3-0.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا ضد إنجلترا في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لـ فلسطين، ومصر، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، في مباراة ستبثها قناة بي إن سبورتس.

وسيذيع موقع "فلسطين أون لاين" المباراة في هذا الخبر في بث حي ومباشر مع بدايتها.

المصدر / فلسطين أون لاين