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بث مباشر مباراة إنجلترا وفرنسا في مونديال قطر 2022

08 ديسمبر 2022 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة إنجلترا وفرنسا في مونديال قطر 2022

يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره الإنجليزي، يوم السبت المقبل في مباراة ستجمعهم في مونديال قطر 2022.

وستلتقي فرنسا مع إنجلترا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وتأهلت إنجلترا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزها على السنغال 3-0، فيما تأهلت فرنسا بعد فوزها على بولندا 3-0.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا ضد إنجلترا في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لـ فلسطين، ومصر، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، في مباراة ستبثها قناة بي إن سبورتس.

وسيذيع موقع "فلسطين أون لاين" المباراة في هذا الخبر في بث حي ومباشر مع بدايتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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