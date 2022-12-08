يضرب المنتخب المغربي لقاءً ناريًا مع نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وتقام مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي، السبت المقبل، في الساعة الـ3:00 مساءً بتوقيت غرينيتش، على ملعب "الثمامة" في الدوحة، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 4:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت قطر.

وتأهل المغرب لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أطاح بالمنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

وستكون هذه المواجهة هي الثالثة بين المنتخبين حيث سبق لهما وأن التقيا في مناسبتين سابقتين وكلاهما في دور المجموعات لكأس العالم.

وسيذيع موقع "فلسطين أون لاين"، هنا وعبر هذا المنشور اللقاء على في بث حي ومباشر في توقيته بحول الله.

المصدر / فلسطين أون لاين