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بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال في كأس العام 2022

08 ديسمبر 2022 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال في كأس العام 2022

يضرب المنتخب المغربي لقاءً ناريًا مع نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وتقام مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي، السبت المقبل، في الساعة الـ3:00 مساءً بتوقيت غرينيتش، على ملعب "الثمامة" في الدوحة، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 4:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت قطر.

وتأهل المغرب لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أطاح بالمنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

وستكون هذه المواجهة هي الثالثة بين المنتخبين حيث سبق لهما وأن التقيا في مناسبتين سابقتين وكلاهما في دور المجموعات لكأس العالم.

وسيذيع موقع "فلسطين أون لاين"، هنا وعبر هذا المنشور اللقاء على في بث حي ومباشر في توقيته بحول الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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