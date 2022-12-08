"مُديريات الداخلية" تُصدر أكثر من 55 ألف معاملة خلال نوفمبر

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزة، الشمال، الوسطى، خان يونس، رفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني 55 ألف و107 معاملات للمواطنين وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي، شملت إنجاز 9952 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 24 ألف و237 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و395 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 8963 تمديد جوازات وملحقاتها، كما أنجزت دائرة الإقامات 303 معاملات تنوعت بين "بطاقة إقامة، إفادات".

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وبيّن التقرير أن دائرة الشؤون القانونية أتمت 602 معاملة و6453 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديريات 591 معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار 1443 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشؤون الإدارية ألفين و163 معاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين