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شمل زواج 100 عريس وترميم 100 بيت

"حماس" تعلن عن حزمة مشاريع ومساعدات بمناسبة انطلاقتها الـ35

08 ديسمبر 2022 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
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إسماعيل برهوم
غزة/ أدهم الشريف:

أعلن رئيس دائرة العمل الخيري في حركة حماس إسماعيل برهوم، أمس، عن حزمة مشاريع ومساعدات بقيمة مليوني دولار، وذلك بمناسبة الذكرى الـ35 للانطلاقة.

وأفاد برهوم، خلال لقاء مع صحفيين في مقر تجمّع المؤسسات الخيرية، بمدينة غزة، عن أن حزمة المساعدات تشمل زواج 100 عريس من كبار السن بقيمة 4 آلاف دولار لكل واحد، وإعادة ترميم 100 بيت تملكها أسر فقيرة، بقيمة 5 آلاف لكل أسرة.

وبيّن أن توزيع المساعدات وتنفيذ المشاريع يبدأ في اليوم التالي لذكرى الانطلاقة، التي تصادف 14 ديسمبر/ كانون أول من كل عام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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