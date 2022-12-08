هاتف صيني جديد بكاميرا غير مسبوقة

تراهن شركة Tecno الصينية على ميزة "غير مسبوقة" في هاتفها الجديد "فانتوم X2 برو"، لاحتلال مكانة متقدمة في سوق الهواتف الذكية عالميا.

وبعد تحقيقه لنجاح جيد في الأسواق الإفريقية، قررت Tecno تقديم هاتفها "فانتوم X2 برو" في أسواق الشرق الأوسط بسعر 930 دولارا.

ورغم أن ثمن الهاتف يبدو مرتفعا إلا أنه كاميرته التي توفر دقة 50 ميغابكسل تدعم ميزة القابلة للسحب للأمام من أجل التقريب بشكل أكبر وأدق عند التقاط الصور.

وإلى جانب الكاميرا القابلة للسحب ذات البعد البؤري 65 ميليمتر، يدعم الهاتف كاميرتين مع إضاءة قوية للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وحسبما ذكر موقع CNET في تقييمه للهاتف، فإنه يتميز بالعمق والوضوح بالنسبة للصور الملتقطة بغض النظر عن الخلفية، هذا بالإضافة إلى ميزة مقاومة الكاميرا القابلة للسحب للماء والغبار.

مواصفات هاتف "فانتوم X2 برو"

الشاشة: قياس 6.8 إنشات AMOLED بدقة 1080 2340x بكسل. الأبعاد: 164، 72.7، 8.9 ميليمتر لكل من الطول والعرض والثخانة. نظام التشغيل: آندرويد. الكاميرات: 4 (50 ميغابكسل للقابلة للسحب، 50 ميغابكسل للرئيسية، 13 ميغابكسل للزاوية الواسعة، 32 ميغابكسل للأمامية). الفيديو: دقة 4 كي. المعالج: Media Dimensity 9000. ذاكرة الوصول العشوائي: 12 غيغابايت. سعة التخزين: 256 غيغابايت. البطارية: 5160 ميلي آمبير/ ساعة، شحن سريع. الوصلة: USB C.

المصدر / وكالات