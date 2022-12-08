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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

08 ديسمبر 2022 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

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يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #تهويد #باب المغاربة

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