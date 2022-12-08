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في ذكرى انطلاقة "الشعبية" الـ55

"حماس": انطلاقة الجبهة الشعبية تجسد الروح الكفاحية الشجاعة في وجه الاحتلال

08 ديسمبر 2022 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بذكرى انطلاقتها الـ 55.

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي: "نتقدم بتحية التقدير والاعتزاز لإخوتنا في الجبهة الشعبية أمينًا عامًا وقادًة وكوادرًا، ونحيي إخوة المقاومة والكفاح شركاء الوطن في الجبهة بذكرى الانطلاقة ال 55.

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وأضافت: " لقد جسدت انطلاقة الجبهة الشعبية الروح الكفاحية الشجاعة في وجه الاحتلال الذي ظن واهما أن روح شعبنا ومقاومته قد انكسرت في ظل نكسة 67".

وتابعت: " وانتهجت الجبهة الشعبية طوال 55 عامًا الكفاح المسلح خيارًا وطنيًا أصيلًا ممهورًا بالتضحيات والبطولات، وقدّمت على طريق التحرير والعودة آلاف الشهداء والأسرى والجرحى، وعلى رأسهم أمينها العام أبو علي مصطفى شهيداً، وخلفه الأمين العام أحمد سعدات أسيرًا".

وذكرت أن الجبهة طوال مسيرتها شكلت ركنًا أساسيًا في الحركة الوطنية الفلسطينية عبر مواقفها الوطنية المبدئية، وحرصها على الوحدة والشراكة الوطنية على قاعدة مواجهة ومقاومة الاحتلال وتبنيها برنامجا وطنيا كفاحيا يستحق الإشادة.

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ومن المقرر أن تقيم الجبهة الشعبية عصر اليوم الخميس مهرجانًا مركزيًا بساحة الكتيبة غربي مدينة غزة في ذكرى انطلاقتها الـ 55 بعنوان "انطلاقتنا مقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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