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الهدمي: الاحتلال يستهدف أحياء القدس عبر سياسة الهدم ومنع البناء

08 ديسمبر 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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مدينة القدس

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن الاحتلال يستهدف الأحياء المقدسية عبر سياسة الهدم ومنع البناء.

وأوضح الهدمي أن سياسة الاحتلال تعمل على استهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وتحرص على إيجاد واقع يتم فيه البناء دون ترخيص، لجعل المقدسيين خارجين عن القانون بشكل إجباري.

وذكر أن سياسة الهدم الذاتي تجنب الاحتلال المواجهات مع الفلسطينيين، وتعفيه من مواجهة تهم هدم المنازل أو المنشآت أمام المحاكم الدولية. وبيّن الهدمي أن أحد مسوغات بلدية الاحتلال في عدم إعطاء رخص بناء للمقدسيين تستند للخارطة الهيكلية التي أنشأتها لمدينة القدس.

وتابع قائلاً: "بحسب هذه الخارطة نجد استهدافًا لكل الأحياء المقدسية السكنية عبر محاصرتها بالحدائق العامة والمساحات الخضراء التي يمنع البناء فيها، ويتم تركها للأغراض الاحتلالية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #الاستيطان #الاحتلال الإسرائيلي #منع البناء

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