قطر تسمح لمواطني دول الخليج والمقيمين فيها بدخول البلاد دون بطاقة "هيا"

أعلنت وزارة الداخلية القطرية السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى قطر، دون الحاجة للحصول على بطاقة "هيّا" لغير حاملي تذاكر المباريات، وذلك عبر منافذ الدولة المختلفة، وفقا للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها أمس- آليات الدخول عبر المنافذ المختلفة، وأشارت إلى أن مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي القادمين إلى دولة قطر جوا، سيتمكنون من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة "هيّا" بدءا من اليوم.

أما القادمون عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات، فأشار البيان إلى أن التنقل عبر الحافلات سيكون متاحا لجميع المسافرين عبر المنفذ كما هو في الأحوال الاعتيادية، وسيتم تخصيص المواقف للزوار من دون رسوم.

وبيّنت الوزارة أنه بإمكان القادمين من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية بواسطة مركباتهم الخاصة الدخول إلى الدولة بدءا من الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويتوجّب عليهم التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر، من دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لإتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، والفعاليات الترفيهية فيها خلال الفترة المتبقية من البطولة وتسهيل آلية الدخول عبر جميع المنافذ، للانضمام إلى مئات الآلاف من المشجّعين في الملاعب ومناطق المشجّعين.

ونبّهت الداخلية القطرية المشجّعين الراغبين في حضور المباريات إلى ضرورة التسجيل عبر منصة "هيّا" الإلكترونية.

المصدر / وكالات