إضرابٌ شاملٌ في جنين والقوى تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء.

ودعت القوى في تصريح مقتضب صباح اليوم، أبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهة مع الاحتلال.

وارتقى ثلاثة شهداء في عملية اغتيال جبانة في مدينة جنين، فجر اليوم الخميس، وهم الشهيد صدقي زكارنة (22 عامًا) من الحي الشرقي في مدينة جنين، والشهيد عطا الشلبي (46 عامًا) من بلدة قباطية، والشهيد طارق الدمج (32 عامًا) من مخيم جنين.

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ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني شهداء جنين الأبطال.

وأكدت الحركة أنّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة إرهابٌ منظّم، وتعبير عن الصلف الصهيوني والرغبة المستمرة في التغول على الضفة، ومحاولة يائسة لاغتيال إرادة الفلسطيني الحرّ المنتفض في وجه عدوان الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين