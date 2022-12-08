الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال من سلواد المواطن محمود النجار "حامد" ونجله خالد، وهما والد وشقيق الشهيد مجاهد الذي استشهد أمس برصاص الاحتلال قرب رام الله، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "عوفرا".

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين زيد صبحي زيد ومحمد الشني من منزليهما في مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت جود صبوح، من حي الإرسال في المدينة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ سعيد أبو سنينة، ومحمد مرشد سلهب، من المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال روحي مرمش من "شارع 15" في مدينة نابلس، وأحمد درويش من المدينة، ورائف عزام خطاطبة من قرية بيت فوريك شرقي المدينة، وهم أسرى محررون، بالإضافة إلى أمجد حسين مليطات، من بيت فوريك شرقي نابلس، وحسن حمايل ومجاهد رشدي معلا، من بلدة بيتا جنوبي المدينة.

أما في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمالاً، واعتلقت الصحفي عبد الرحمن حسان، والأسير المحرر خليل كنعان.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال باجس أبو كايد وخالد أبو الهيجا، كما طالت الاعتقالات الطفلين المقدسيين محمد وأحمد سرندح.

اقرأ أيضاً: حملة اعتقالات بالضفة الغربية وفرض إغلاق على جنين

ورصد مركز معلومات فلسطين -معطى- (2668) انتهاكاً للاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن استشهاد (20) فلسطينيا بينهم (5) أطفال وشابة فلسطينية، فيما أصيب (431) فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، واعتقل (454) فلسطينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين