فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن هذه الجريمة سترتدّ ناراً على الاحتلال

النصر مغربي والفرح عربي

بكيرات لـ"فلسطين": الاحتلال يواصل توسعة نفق خطير بالجهة الجنوبية الغربية للأقصى

الأبعاد الاقتصادية لزيارة هرتسوغ إلى البحرين

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

سماسرة البحر لا دين لهم فاحذروا

أسعار الدجاج واللحوم والخضراوات في أسواق غزة اليوم الخميس

دراسة تكشف عن طريقة لمحاربة الزكام بصورة أفضل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس 8 ديسمبر

الطقس: أجواء باردة وجافة حتى الإثنين

بكيرات لـ"فلسطين": الاحتلال يواصل توسعة نفق خطير بالجهة الجنوبية الغربية للأقصى

08 ديسمبر 2022 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
...
الشيخ ناجح بكيرات من باحات "الأقصى" (أرشيف)
القدس المحتلة-غزة/ نور الدين صالح:

أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات أن الاحتلال يواصل توسعة وتعميق النفق الذي يطلق عليه اسم "جسر الهيكل"، الذي يمتد أسفل المسجد الأقصى بمسافة كيلومتر تقريبًا.

وأوضح بكيرات في حديث خاص بصحيفة "فلسطين" أن النفق يمتد من منطقة عين سلوان أسفل المسجد الأقصى، ويصل جزء منه الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعمل على تفريغ الأتربة من هذا النفق منذ سنوات طويلة.

اقرأ أيضاً: بكيرات: الاحتلال يستهدف القدس لاختلاق وجود تلمودي مزعوم

وبيّن أن النفق الذي يصل عمقه إلى 20 مترًا، يأتي ضمن نحو 10 أنفاق يجري العمل عليها أسفل المسجد الأقصى ومحيطه، لإنشاء تجمع للأنفاق تحت الأرض، لافتًا على أن الحفريات أسفل المسجد مستمرة منذ عام 1967، حيث يتم اكتشاف أنفاق أخرى يومًا بعد آخر، وجميعها تستهدف محيطه وتهويده.

وحذّر من أن هذه الأنفاق تحاصر الأقصى وتخلق واقعًا جديدًا، وتهدد أركانه وأساساته، كما يسعى الاحتلال من خلالها لتقديم رواية توراتية مزورة، واستخدامها كمزارات سياحية للوافدين الأجانب، ضمن محاولاته لطمس الهوية الإسلامية.

كما يسعى الاحتلال، وفق بكيرات، من خلال النفق المذكور إلى تدمير كل التراكمات الحضارية الإسلامية الموجودة أسفل الأقصى، إضافة إلى تهديد الأبنية التي يسكنها المقدسيون والموجودة فوق هذه الحفريات.

اقرأ أيضاً: بكيرات: إجراءات الاحتلال لن تثنينا عن الرباط في الأقصى وحمايته

وتتزايد الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، في ظل تهديدات قادة الاحتلال والمستوطنين برفع وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال ما يسمى الأعياد اليهودية.

وتستعد جماعات "الهيكل": المزعوم لإحياء ما يسمى "عيد حانوكاه" اليهودي في المسجد الأقصى، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسط دعوات فلسطينية لمواجهة مخططات التهويد الخطيرة، والحشد والرباط في المسجد خلال الفترة المقبلة، لإفشال المخططات التهويدية.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #تهويد القدس #بكيرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة