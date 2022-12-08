قاسم: جريمة الاحتلال في جنين لن توقف نضال شعبنا

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، اليوم الخمبس، في تصريحات صحفية لإذاعة صوت الأقصى، إن استشهاد 3 مواطنين في جنين فجر اليوم على يد جيش الاحتلال جريمة، واستمرار لحربه المفتوحة على شعبنا في الضفة الغربيةً، وأنها لن توقف نضال شعبنا.

وأوضح قاسم، أن هذه الجرائم تعبر عن سلوك نازي وإرهابي يمارسه جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، وأنها ستزيد من استمرار مقاومة الاحتلال.

وتابع: جنين ستبقى كما كانت خزان الثورة في الضفة، ولن تكسرها هذه الجرائم

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين