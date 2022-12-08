ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين فجر اليوم.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم جنين بعدد كبير من الأليات والجيبات وجرافة عسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بسماع انفجارات كبيرة وإطلاق نار كثيف بالتزامن مع اقتحام الاحتلال للمخيم.

واعتلت قناصة الاحتلال عدد من المنازل المحيطة بالمخيم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وتم تفعيل صفارات الإنذار في عموم مدينة جنين، وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين