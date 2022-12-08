البرلمان العراقي يؤكد دعمه الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد البرلمان العراقي، أمس، على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وفي دعمها في المحافل الدولية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في بيان، عقب استقباله السفير الفلسطيني أحمد عقل، إن العراق يدعم الحق الفلسطيني وتنسيق المواقف والرؤى من خلال المشاركة في المؤتمرات والمحافل الكبرى.

وتابع أن اللقاء بحث أوضاع الجالية الفلسطينية الموجودة في العراق، والتأكيد على مواقف البلاد الثابتة والدائمة في دعم القضية الفلسطينية، والدعوة الى الاستفادة من علاقة البلدين مع الدول العربية والاقليمية والدولية.

المصدر / وكالات