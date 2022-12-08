بوتين: روسيا الضامن الوحيد لوحدة أوكرانيا ضمن حدودها الحالية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن القوميين البولنديين "ينامون ويحلمون" بالاستيلاء على غربي أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا هي "الضامن الوحيد لوحدة أوكرانيا ضمن حدودها الحالية".

ولفت بوتين في اجتماع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى أن الغرب تجاهل المصالح المشروعة لسكان دونباس وروسيا، ولم يقابل ذلك إلى بـ "البصاق في الوجه والروسوفوبيا المقنّعة".

وأضاف أن القوميين البولنديين "ينامون ويحلمون" بالاستيلاء على الغرب الأوكراني الذي حصلت عليه أوكرانيا بفضل قرارات ستالين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقال: "روسيا الاتحادية هي الضامن الحقيقي الوحيد لوحدة أوكرانيا ضمن حدودها الحالية".

وتابع: "حسنا، هذا شأن السياسيين الأوكرانيين أنفسهم، سياسيو المستقبل، بالطبع السياسيون الحاليون في رأيي، يفهمون القليل عن هذا الجانب ولا يفكرون فيه حتى، على الرغم من أن البعض كما يبدو لنا، بدأوا التفكير في ذلك".

المصدر / وكالات