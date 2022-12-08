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ما هو الأكثر بحثًا على قوائم جوجل في الشرق الأوسط خلال 2022؟

08 ديسمبر 2022 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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أعلنت جوجل، أمس الأربعاء، قوائم عمليات البحث الأكثر رواجًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022 على محرك البحث بما يعكس اهتمامات سكان دول المنطقة بمختلف الموضوعات..

وأظهرت القوائم أن "سعر الدولار مقابل الجنيه احتل المركز الأول في البحث في مصر، فيما جاء "مؤتمر المناخ" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في المركز الثاني، وكانت أغنية "الغزالة رايقة" من فيلم (من أجل زيكو) على قمة قائمة الترفيه..

وفي الإمارات، تصدر كأس العالم لكرة القدم 2022 قوائم البحث ومن بعده لعبة "ووردل" الإلكترونية فيما كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الشخصية الأكثر بحثًا..

وفي السعودية، تصدرت منصة التعليم الذكي "مدرستي" قائمة عمليات البحث ومن بعدها "نظام نور" لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونيا كما كانت الإعلامية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاص الاحتلال، من بين أكثر الشخصيات بحثًا..

وقالت جوجل في بيان إنه تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتماما متزايدا من الأفراد مقارنة بالعام الماضي.”.

وأضافت "يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار، بنسبة 74% في الإمارات و62% في السعودية و68% في مصر.

وقال نجيب جرار مدير تسويق المنتجات في جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعكس نتائج البحث هذا العام مدى لجوء الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث عن معلومات دقيقة وموثوقة على جوجل.

وأضاف طالما كانت المعرفة في صميم مهمة جوجل، وسنواصل تطوير محرك البحث لجعله أكثر إفادة للمستخدمين في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #السعودية #الشرق الأوسط #جوجل #مصر

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