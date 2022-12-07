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شملت 6 عمليات إطلاق نار

20 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

07 ديسمبر 2022 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 20 عملًا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها ست عمليات إطلاق نار، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها مستوطن.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله عدة مرات، ومنها إطلاق النار صوب نقطة لقوات الاحتلال نفذه الشهيد مجاهد حامد.

واستهدف المقاومون بالنار قوات الاحتلال واشتبكوا معها خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس، كما أطلقوا النار صوب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، وخلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر.

وتصدى الشبان الثائر لـ3 اعتداءات للمستوطنين، وحطموا مركبة للمستوطنين، ما أدى لإصابة مستوطن رشقا بالحجارة في الخليل.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط مختلفة، شهدتها مناطق رام الله ونابلس والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة. 

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة عدة عمليات نوعية للمقاومة خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أدت إلى مقتل (6) إسرائيليين وإصابة (96) آخرين بجراح مختلفة.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.

المصدر / حرية نيوز
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