فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخابرات السلطة تختطف أحد مقاتلي عرين الأسود من المستشفى في نابلس

الأردن يعلن وقوفه بجانب لبنان لتخطي أزماته

ماذا قال راموس بعد خسارة إسبانيا أمام المغرب؟

أجهزة السلطة تمنع محامي المطارد المضرب مصعب اشتية من زيارته

أسرى حماس ينعون الأسير الشهيد مجاهد حامد

لجنة دعم الصحفيين تستنكر معارضة أمريكا رفع ملف "أبو عاقلة" للجنائية الدولية

هازارد يعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد الخروج من كأس العالم

"حماس" تنعى الشهيد حامد وتدعو لمواجهة الاحتلال بمزيد من المقاومة

تصريح مهم لوليد الركراكي بعد تأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم

لاعب مهم يغيب عن تدريبات المنتخب الإنجليزي قبل مباراة فرنسا

الاحتلال يصدر أحكاما بحق ثلاثة مقدسيين ويمدد اعتقال آخرين

07 ديسمبر 2022 . الساعة 19:43 بتوقيت القدس
...

 أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن الفعلي والإداري بحق ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة.

وأصدرت سلطات الاحتلال حكما بالسجن الفعلي 30 شهرا بحق الفتى المقدسي محمد البيروس وغرامة مالية بقيمة 14 ألف شيقل. كما أصدرت حكما على الأسير المقدسي إبراهيم الزعتري بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيقلاً.

كما حكمت محكمة الاحتلال على الأسير أحمد درباس من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، بالسجن الإداري مدة 4 شهور قابلة للتجديد، وأجلت محاكمة الفتى محمد معيرجي حتى الأحد المقبل، والمقدسي إيهاب أبو سنينة حتى يوم الجمعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اعتقال #القدس #تمديد اعتقال #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة