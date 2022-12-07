الأردن يعلن وقوفه بجانب لبنان لتخطي أزماته

أكد الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، "وقوف الأردن ودعمه المستمر للبنان في جهوده لتخطي الأزمات التي تواجهه".

جاء ذلك خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي يجري زيارة غير محددة المدة إلى العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وتناول اللقاء "العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين"، بحسب البيان.

وأفاد بـ"مواصلة الأردن بذل كل الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

من جانبه، أشاد البطريرك الراعي بمواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله "الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية".

وثمّن الراعي "المساعدات الإنسانية والطبية التي أرسلها الأردن مباشرة عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عامين"، وفق المصدر ذاته.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة إلى جانب خلافات سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد تكليفه من البرلمان مجددا، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي.

كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على الرغم من عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.

وتعتبر هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم.

المصدر / الأناضول