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ماذا قال راموس بعد خسارة إسبانيا أمام المغرب؟

07 ديسمبر 2022 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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ماذا قال راموس بعد خسارة إسبانيا أمام المغرب؟

وجه اللاعب الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، الغائب عن قائمة "لاروخا" التي شاركت في كأس العالم 2022 بقطر، رسالة دعم قوية للاعبي المنتخب الإسباني، عقب خروجهم من الدور ثمن النهائي للمونديال الثلاثاء، إثر انهزامهم بركلات الترجيح أمام المنتخب المغربي.

وغادر المنتخب الإسباني نهائيات مونديال 2022 بعد خسارته أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح (3-0) إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونشر راموس رسالة دعم لزملائه السابقين في المنتخب الإسباني، على حسابه في "إنستغرام"، الأربعاء، جاء فيها: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، فخور بعلم وطننا وببلدنا وفخور بلاعبينا".

وأضاف: "إسبانيا لم تخسر، إسبانيا تتعلم. إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تنهض وتستمر في الصدارة. سوف نعود أقوى. إلى الأمام إسبانيا".

وغاب راموس عن قائمة منتخب بلاده في كأس العالم؛ إذ إنه لم يدخل في خيارات المدرب لويس أنريكي؛ بسبب تراجع مستواه نتيجة ابتعاده لأشهر عن الملاعب مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب الإصابة.

وخالف المنتخب الإسباني كل التوقعات التي كانت ترشحه للذهاب بعيداً في مونديال قطر، خاصة بعد الفوز الكاسح الذي حققه في أول ظهور له، عندما أمطر شباك كوستاريكا بسباعية نظيفة.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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