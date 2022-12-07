"حماس" تنعى الشهيد حامد وتدعو لمواجهة الاحتلال بمزيد من المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد مجاهد حامد (32عامًا)، والذي استشهد اليوم الأربعاء، بعد مطاردة أعقبت تنفيذه عمليتي إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا، شمال شرق رام الله.

وقالت الحركة في بيانها، إنّ تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال في أرضنا المحتلة، وبحقّ قدسنا وأسرانا، واستباحة الاحتلال دماء أبنائنا وشبابنا سيقابلها توسيع دائرة المقاومة وتصعيدها، والردّ على كل الجرائم بالوسائل المتاحة كافة.

وأضافت، على العدو أن يدرك أنه يواجه جيلًا من الثوار الأبطال تربوا على الإقدام والبسالة، وأنّ الاستمرار في الجرائم بحقّ شعبنا لن يجعله يتراجع عن طريقه، بل سيقصّر عمر الاحتلال ويعجّل اندحاره وتحقيق آمال شعبنا في الحرية، وستبقى أيدي مقاومينا ضاغطة على الزناد مهما طال الزمن.

المصدر / فلسطين أون لاين