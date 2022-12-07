لاعب مهم يغيب عن تدريبات المنتخب الإنجليزي قبل مباراة فرنسا

غاب لاعب وسط المنتخب الإنكليزي لكرة القدم ديكلان رايس عن التدريبات الأربعاء قبل ثلاثة أيام من مواجهة فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم، حسب صحافي وكالة فرانس برس.

وقالت مصادر مقربة للمنتخب الإنكليزي أن اللاعب مريض دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن طبيعة أو شدة الأعراض.

وواصل المهاجم البديل كالوم ولسون أيضًا علاج "إجهاد عضلي خفيف".

ويعتبر لاعب وسط وست هام يونايتد رايس (23 عامًا) عنصرا أساسيا في تشكيلة المنتخب الإنكليزي خصوصا ناحية استعادة الكرات من المنتخبات المنافسة، ولكنه غالبًا ما يكون أيضا أول الصانعين للهجمات من خلال تمريراته الدقيقة جدا.

ولعب رايس الى جانب جوردان هندرسون والواعد جود بيلينغهام، دورا كبيرا في الفوز العريض الذي حققته إنكلترا على ويلز 3-صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وعلى السنغال في ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها.

سيكون غيابه مؤثرا جدا على تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت لأنه لا يملك بديلا بقيمته، لأن مايسون ماونت أو كالفين فيليبس لاعبان أكثر هجومًا، فيما تنقص كونور غالاغر الخبرة (4 مباريات دولية).

المصدر / وكالات