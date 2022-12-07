الاحتلال يطلق النار تجاه مركبة قرب رام الله

أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة في بلدة دير دبوان شرق رام الله قبل قليل.



وقالت مصادر محلية إن مقاومين أطلقوا النار على مستوطنة "عوفرا" شمال مدينة رام الله، ظهر اليوم.

وأفادت المصادر بأن المقاومين كانوا يستقلون سيارة مدنية، قامت بإطلاق النار على مستوطنة "عوفرا"، وتمكنوا من الانسحاب.

وأكد إعلام الاحتلال أن مقاومين فلسطينيين فتحوا النار قبل قليل على موقع عسكري قرب "عوفرا" دون وقوع إصابات

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى وبلدات شرق رام الله المحاذية لمستوطنة "عوفرا" بالسواتر الترابية، عقب عملية إطلاق نار.

المصدر / فلسطين أون لاين