من سيخلُف مدرب منتخب إسبانيا؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن المدرب الأقرب لخلافة لويس إنريكي، في تدريب منتخب إسبانيا.

وودع المنتخب الإسباني مونديال قطر، من دور الـ 16، على يد المنتخب المغربي، أمس الثلاثاء، بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن القرار الأقرب أن يخرج من الاتحاد الإسباني قريبا جدا، هو إقالة لويس إنريكي من منصبه.

وأضاف التقرير، أنه في حال الاستقرار على رحيل إنريكي، سيتم تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

ورحل مارتينيز عن منصبه بعد احتلال المركز الثالث في مرحلة المجموعات، وتوديع البطولة مبكرا، في مجموعة ضمت منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا.

المصدر / وكالات