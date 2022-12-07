وظائف شاغرة في شركة مزيان للتجارة الالكترونية والإعلانات الرقمية

إعلان توظيف صادر عن شركة مزيان للتجارة الالكترونية والإعلانات الرقمية تعلن فيه عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة الموضحة أدناه:
أولاً: مطلوب أخصائي تحسين محركات البحث (SEO)
الوصف الوظيفي
- المسمى الوظيفي: أخصائي تحسين محركات البحث (عدد 1)
- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد
- المكان: مكتب غزة
- الراتب: حسب الخبرة
مسؤوليات ومهام الوظيفة:
• فهم طبيعة ونوع المحتوى الذي يستهلكه المستخدمون
• التعرف على الكلمات المفتاحية التي يكتبها المستخدمون أثناء البحث والبحث عنها باستخدام الأدوات المخصصة لذلك مثل Google's Keywords Planner Tool
• فهم وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لقياس نسبة نجاح خطط تحسين محركات البحث
• استخدام أدوات تحليل البيانات مثل Google Analytics
• إدراك أهمية الروابط الداخلية والخارجية
متطلبات الوظيفة:
• مهارات تكنولوجية جيدة
• معرفة جيدة باللغة الانجليزية
• مهارات تفكير إبداعي واستراتيجي
• مهارة إدارة وتنظيم الوقت
• القدرة على التأثير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي
• التعاون مع فريق العمل
ثانيًا: مطلوب كاتب محتوى إبداعي متخصص في إدارة محتوى صفحات السوشال ميديا
الوصف الوظيفي
- المسمى الوظيفي: كاتب محتوى للسوشال ميديا (عدد 1)
- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد
- المكان: مكتب غزة
- الراتب: حسب الخبرة
مسؤوليات ومهام الوظيفة:
• استخدام المصادر المتاحة لخلق وصناعة المحتوى المناسب ضمن المواضيع المقترحة
• إنشاء الخطة الشهرية للنشر
• صناعة محتوى تسويقي للشبكات الاجتماعية
• إدارة الشبكات الاجتماعية
متطلبات الوظيفة:
• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال كتابة المحتوى للشبكات الاجتماعية
• يمتلك مهارة البحث واستخراج المعلومات من المصادر المتاحة
• لديه معرفة في منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة
• خبرة في كتابة المقالات والتدوينات المتخصصة
• لديه القدرة على تطوير الذات واكتساب خبرات عملية جديدة
• معرفة جيدة باللغة الانجليزية
• التعاون مع فريق العمل
ثالثًا: مطلوب مصمم جرافيك
الوصف الوظيفي
- المسمى الوظيفي: مصمم جرافيك (عدد 1)
- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد
- المكان: مكتب غزة
- الراتب: حسب الخبرة
مسؤوليات ومهام الوظيفة:
• استخدام برامج التصميم الاحترافية مثل (Adobe Photoshop , Illustrator , Adobe Indesign)
• إنشاء أو دمج الرسوم التوضيحية والصور والتصميمات لتعكس الموضوع المرغوب فيه
• تصميم المطبوعات والإعلانات الترويجية عبر الإنترنت
• التأكد من أن الرسومات والتصميمات النهائية جذابة بصريًا ومتوافقة مع العلامة التجارية
• تصميم إعلانات السوشال ميديا
• تصميم الشعارات
متطلبات الوظيفة:
• خبرة لا تقل عن سنتين في التصميم الجرافيكي
• مهارات اتصال وتواصل
• معرفة جيدة باللغة الانجليزية
• مهارات تكنولوجية جيدة
• مهارة تنظيم وإدارة الوقت
• مهارة التعاون مع فريق العمل
رابعًا: مطلوب أخصائي مبيعات وتسويق
الوصف الوظيفي
- المسمى الوظيفي: أخصائي مبيعات (عدد 1)
- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد
- المكان: مكتب غزة
- الراتب: حسب الخبرة
مسؤوليات ومهام الوظيفة:
• التواصل مع العملاء المحتملين من خلال المكالمات الهاتفية و الايميل والسوشال ميديا
• تقديم الشركة والتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها
• تحديد احتياجات العملاء والاستفسار عن الأسئلة حول المنتجات
• الإطلاع الدائم على المنتجات والخدمات الجديدة ومتطلبات خطط الأسعار والدفع الجديدة
• تسليم التقارير إلى مدير قسم المبيعات حول نتائج المبيعات
متطلبات الوظيفة:
• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة
• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات
• مهارات اتصال وتفاوض
• مستوى جيد باللغة الانجليزية
• مهارات تكنولوجية جيدة
• مهارات تفكير إبداعي واستراتيجي
• مهارة إدارة وتنظيم الوقت
• التعاون مع فريق العمل
• الاهتمام بالنتائج والجودة
طريقة التسجيل
- يرجى من المهتمين إرسال السيرة الذاتية إلى الايميل التالي: [email protected] مع ذكر عنوان الوظيفة في موضوع الرسالة في موعد أقصاه 8/12/2022 علمًا بأنه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفٍ للشروط.