وظائف شاغرة في شركة مزيان للتجارة الالكترونية والإعلانات الرقمية

إعلان توظيف صادر عن شركة مزيان للتجارة الالكترونية والإعلانات الرقمية تعلن فيه عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة الموضحة أدناه:

أولاً: مطلوب أخصائي تحسين محركات البحث (SEO)

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: أخصائي تحسين محركات البحث (عدد 1)

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المكان: مكتب غزة

- الراتب: حسب الخبرة

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

• فهم طبيعة ونوع المحتوى الذي يستهلكه المستخدمون

• التعرف على الكلمات المفتاحية التي يكتبها المستخدمون أثناء البحث والبحث عنها باستخدام الأدوات المخصصة لذلك مثل Google's Keywords Planner Tool

• فهم وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لقياس نسبة نجاح خطط تحسين محركات البحث

• استخدام أدوات تحليل البيانات مثل Google Analytics

• إدراك أهمية الروابط الداخلية والخارجية

متطلبات الوظيفة:

• مهارات تكنولوجية جيدة

• معرفة جيدة باللغة الانجليزية

• مهارات تفكير إبداعي واستراتيجي

• مهارة إدارة وتنظيم الوقت

• القدرة على التأثير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي

• التعاون مع فريق العمل

ثانيًا: مطلوب كاتب محتوى إبداعي متخصص في إدارة محتوى صفحات السوشال ميديا

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: كاتب محتوى للسوشال ميديا (عدد 1)

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المكان: مكتب غزة

- الراتب: حسب الخبرة

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

• استخدام المصادر المتاحة لخلق وصناعة المحتوى المناسب ضمن المواضيع المقترحة

• إنشاء الخطة الشهرية للنشر

• صناعة محتوى تسويقي للشبكات الاجتماعية

• إدارة الشبكات الاجتماعية

متطلبات الوظيفة:

• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال كتابة المحتوى للشبكات الاجتماعية

• يمتلك مهارة البحث واستخراج المعلومات من المصادر المتاحة

• لديه معرفة في منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة

• خبرة في كتابة المقالات والتدوينات المتخصصة

• لديه القدرة على تطوير الذات واكتساب خبرات عملية جديدة

• معرفة جيدة باللغة الانجليزية

• التعاون مع فريق العمل

ثالثًا: مطلوب مصمم جرافيك

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: مصمم جرافيك (عدد 1)

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المكان: مكتب غزة

- الراتب: حسب الخبرة

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

• استخدام برامج التصميم الاحترافية مثل (Adobe Photoshop , Illustrator , Adobe Indesign)

• إنشاء أو دمج الرسوم التوضيحية والصور والتصميمات لتعكس الموضوع المرغوب فيه

• تصميم المطبوعات والإعلانات الترويجية عبر الإنترنت

• التأكد من أن الرسومات والتصميمات النهائية جذابة بصريًا ومتوافقة مع العلامة التجارية

• تصميم إعلانات السوشال ميديا

• تصميم الشعارات

متطلبات الوظيفة:

• خبرة لا تقل عن سنتين في التصميم الجرافيكي

• مهارات اتصال وتواصل

• معرفة جيدة باللغة الانجليزية

• مهارات تكنولوجية جيدة

• مهارة تنظيم وإدارة الوقت

• مهارة التعاون مع فريق العمل

رابعًا: مطلوب أخصائي مبيعات وتسويق

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: أخصائي مبيعات (عدد 1)

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المكان: مكتب غزة

- الراتب: حسب الخبرة

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

• التواصل مع العملاء المحتملين من خلال المكالمات الهاتفية و الايميل والسوشال ميديا

• تقديم الشركة والتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها

• تحديد احتياجات العملاء والاستفسار عن الأسئلة حول المنتجات

• الإطلاع الدائم على المنتجات والخدمات الجديدة ومتطلبات خطط الأسعار والدفع الجديدة

• تسليم التقارير إلى مدير قسم المبيعات حول نتائج المبيعات

متطلبات الوظيفة:

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة

• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات

• مهارات اتصال وتفاوض

• مستوى جيد باللغة الانجليزية

• مهارات تكنولوجية جيدة

• مهارات تفكير إبداعي واستراتيجي

• مهارة إدارة وتنظيم الوقت

• التعاون مع فريق العمل

• الاهتمام بالنتائج والجودة

طريقة التسجيل

- يرجى من المهتمين إرسال السيرة الذاتية إلى الايميل التالي: [email protected] مع ذكر عنوان الوظيفة في موضوع الرسالة في موعد أقصاه 8/12/2022 علمًا بأنه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفٍ للشروط.