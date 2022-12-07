فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظائف شاغرة في شركة مزيان للتجارة الالكترونية والإعلانات الرقمية

دعوات للحشد والرباط في الأقصى تزامنًا مع الأعياد اليهودية

عائلة "بنات" تُصدر بيانًا مهمًّا بشأن قضية اغتيال ابنها "نزار"

عقب الاجتماع الأسبوعي.. تعرف على أبرز قرارات "العمل الحكومي"

الهدمي: الاحتلال يستهدف أحياء القدس عبر سياسة الهدم ومنع البناء

قاسم: حماس تعبّر عن هوية شعبنا المتمثلة في مقاومة الاحتلال

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب في ألمانيا والجهة التي تقف وراءه

بسبب مونديال قطر.. انفصال لاعب برازيلي عن زوجته

سارة أبو راشد.. فلسطينية تضع بصمتها في المسرح الأمريكي

وظائف شاغرة في شركة مزيان للتجارة الالكترونية والإعلانات الرقمية

07 ديسمبر 2022 . الساعة 15:01 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة مزيان للتجارة الالكترونية والإعلانات الرقمية تعلن فيه عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة الموضحة أدناه:

أولاً: مطلوب أخصائي تحسين محركات البحث  (SEO)

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: أخصائي تحسين محركات البحث (عدد 1)

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المكان: مكتب غزة

- الراتب: حسب الخبرة

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

• فهم طبيعة ونوع المحتوى الذي يستهلكه المستخدمون

• التعرف على الكلمات المفتاحية التي يكتبها المستخدمون أثناء البحث والبحث عنها باستخدام الأدوات المخصصة لذلك مثل Google's Keywords Planner Tool

• فهم وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لقياس نسبة نجاح خطط تحسين محركات البحث

• استخدام أدوات تحليل البيانات مثل Google Analytics

• إدراك أهمية الروابط الداخلية والخارجية

متطلبات الوظيفة:

• مهارات تكنولوجية جيدة

• معرفة جيدة باللغة الانجليزية

• مهارات تفكير إبداعي واستراتيجي

• مهارة إدارة وتنظيم الوقت

• القدرة على التأثير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي

• التعاون مع فريق العمل

ثانيًا: مطلوب كاتب محتوى إبداعي متخصص في إدارة محتوى صفحات السوشال ميديا

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: كاتب محتوى للسوشال ميديا (عدد 1)

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المكان: مكتب غزة

- الراتب: حسب الخبرة

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

• استخدام المصادر المتاحة لخلق وصناعة المحتوى المناسب ضمن المواضيع المقترحة

• إنشاء الخطة الشهرية للنشر

• صناعة محتوى تسويقي للشبكات الاجتماعية

• إدارة الشبكات الاجتماعية

متطلبات الوظيفة:

• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال كتابة المحتوى للشبكات الاجتماعية

• يمتلك مهارة البحث واستخراج المعلومات من المصادر المتاحة

• لديه معرفة في منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة

• خبرة في كتابة المقالات والتدوينات المتخصصة

• لديه القدرة على تطوير الذات واكتساب خبرات عملية جديدة

• معرفة جيدة باللغة الانجليزية

• التعاون مع فريق العمل

ثالثًا: مطلوب مصمم جرافيك

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: مصمم جرافيك (عدد 1)

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المكان: مكتب غزة

- الراتب: حسب الخبرة

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

• استخدام برامج التصميم الاحترافية مثل (Adobe Photoshop , Illustrator , Adobe Indesign)

• إنشاء أو دمج الرسوم التوضيحية والصور والتصميمات لتعكس الموضوع المرغوب فيه

• تصميم المطبوعات والإعلانات الترويجية عبر الإنترنت

• التأكد من أن الرسومات والتصميمات النهائية جذابة بصريًا ومتوافقة مع العلامة التجارية

• تصميم إعلانات السوشال ميديا

• تصميم الشعارات

متطلبات الوظيفة:

• خبرة لا تقل عن سنتين في التصميم الجرافيكي

• مهارات اتصال وتواصل

• معرفة جيدة باللغة الانجليزية 

• مهارات تكنولوجية جيدة

• مهارة تنظيم وإدارة الوقت

• مهارة التعاون مع فريق العمل

رابعًا: مطلوب أخصائي مبيعات وتسويق

الوصف الوظيفي

- المسمى الوظيفي: أخصائي مبيعات (عدد 1)

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المكان: مكتب غزة

- الراتب: حسب الخبرة

مسؤوليات ومهام الوظيفة:

• التواصل مع العملاء المحتملين من خلال المكالمات الهاتفية و الايميل والسوشال ميديا

• تقديم الشركة والتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها

• تحديد احتياجات العملاء والاستفسار عن الأسئلة حول المنتجات

• الإطلاع الدائم على المنتجات والخدمات الجديدة ومتطلبات خطط الأسعار والدفع الجديدة

• تسليم التقارير إلى مدير قسم المبيعات حول نتائج المبيعات

متطلبات الوظيفة:

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة

• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات

• مهارات اتصال وتفاوض

• مستوى جيد باللغة الانجليزية

• مهارات تكنولوجية جيدة

• مهارات تفكير إبداعي واستراتيجي

• مهارة إدارة وتنظيم الوقت

• التعاون مع فريق العمل

• الاهتمام بالنتائج والجودة

طريقة التسجيل

- يرجى من المهتمين إرسال السيرة الذاتية إلى الايميل التالي: [email protected]  مع ذكر عنوان الوظيفة في موضوع الرسالة في موعد أقصاه 8/12/2022 علمًا بأنه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفٍ للشروط.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة