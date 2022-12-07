عقب الاجتماع الأسبوعي.. تعرف على أبرز قرارات "العمل الحكومي"

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي، والذي بدأ بتحية أبناء شعبنا ومقاومته بالضفة والقدس، وإدانة اعتداءات الاحتلال بمختلف الأرض الفلسطينية، سيما جريمة حوارة الأخيرة بحق الشهيد عمار مفلح.

وناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت توصيات تقريري الميزان التجاري والمؤشرات الرقمية للقطاع الزراعي، ولجنة معالجة ظاهرة التكييش.

وقررت خلال اجتماعها الآتي:

🔻إعفاء ‏المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية من التعليات الجمركية وفق ضوابط المواد الخام، وذلك دعما للمنتج المحلي.

🔻معالجة ملف مرابحات الموظفين لدى البنوك ما قبل عام 2014م، عبر تسديد 50% من المستحقات.

🔻اعتماد ضوابط ومحددات إقامة الحفلات.

🔻الموافقة على مشروع تطوير مركز خدمات الجمهور بمديرية وزارة الداخلية-محافظة غزة، ضمن تطوير مراكز خدمات الجمهور الحكومية.

🔻اعتماد نظام جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها لأغراض خيرية، ضمن جهود ضبط وتنظيم توزيع المساعدات.

🔻إقرار توصيات الدراسة المقدمة حول الخصائص الديموغرافية والمكانية لمرتكبي الجرائم، ضمن جهود الحد من الجريمة.

🔻اعتماد وثيقة المؤشرات الحكومية للأعوام 2023 - 2024م.

‏وأثنت متابعة العمل الحكومي على حالة التضامن الشعبي والجماهيري الكبير تجاه قضيتنا خلال كأس العالم، مؤكدة أن ذلك يثبت أصالة هذه الشعوب ووضوح الحق الفلسطيني وفشل كل محاولات التطبيع مع الاحتلال.

كما أشادت اللجنة بالتنظيم القطري للبطولة وإظهارها صورة حسنة عن التراث والثقافة العربية.

وهنأت المنتخب المغربي الشقيق بفوزه التاريخي وتأهله للدور ربع النهائي، وحرصه على التعبير عن التضامن والتأييد للقضية العربية المركزية من خلال حمل العلم الفلسطيني احتفالا بهذا الفوز.

المصدر / فلسطين أون لاين