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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

07 ديسمبر 2022 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (2022/40).

وبينت الوزارة في تصريح نشرته على موقعها، أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47) داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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