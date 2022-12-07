نتنياهو يتفق مع "يهودوت هتوراه" قبيل انتهاء مهلة تشكيل "الحكومة"

أبرم حزب "الليكود" اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو، اتفاقًا مع حزب "يهودوت هتوراه" اليميني الدينيّ، للانضمام إلى "الحكومة" المرتقبة.

جاء ذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقالت الهيئة إنه بموجب الاتفاق تحصل "يهودوت هتوراه" على وزارتي البناء والإسكان، بما فيها ما تسمى "سلطة أراضي (إسرائيل) ووزارة القدس والتراث".

وأضافت أن الحزب سيحصل على رئاسة لجان الداخلية وحماية البيئة البرلمانية الإسرائيلية.

وبحسب المصدر نفسه، سيحصل الحزب أيضًا على مناصب نائب وزير في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ونائب وزير المواصلات، ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

والاتفاق هو الثالث بعد اتفاقين سابقين أجراهما الليكود مع الحزبين اليمينيّين المتشددين "القوة اليهودية" برئاسة ايتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش.

وما زال يتعيّن على نتنياهو الاتفاق مع حزب "شاس" اليميني الديني، والتفاهم مع أعضاء حزبه "الليكود" على توزيع الحقائب الوزارية.

وللمرة الأولى تتشكل حكومة الاحتلال من أحزاب يمينية، بعد فشل أحزاب اليسار بحجز مقاعد لها في "الكنيست" في الانتخابات التي جرت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

ووفق قانون دولة الاحتلال تنتهي الإثنين المقبل مهلة الـ28 يومًا الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة، ولكن يمكنه تمديدها 14 يومًا بموافقة "الرئيس" إسحاق هرتصوغ.

ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من هرتصوغ تمديد المهلة لتشكيل الحكومة، آخذًا بعين الاعتبار التقدم الذي أحرزه في مساعي التشكيل.

المصدر / وكالات