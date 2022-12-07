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الاحتلال يقتحم منزل المرابطة حلواني ويُسلّمها استدعاءً للتحقيق

07 ديسمبر 2022 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقتحم منزل المرابطة حلواني ويُسلّمها استدعاءً للتحقيق

سلمت قوات شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، المرابطة المقدسية هنادي حلواني، استدعاء لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزل المرابطة حلواني، وسلمتها استدعاء للتحقيق الفوري معها.

وكان قد استنكر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أمس الثلاثاء، الحملة التي تشنها جماعات المستوطنين ضد الشخصيات المقدسية، وتطالب باعتقالهم، بتهمة "التحريض على مواجهة اقتحامات الأقصى، وزيارة عوائل الشهداء".

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وقال الشيخ صبري إنّ هذه الحملة التحريضية تستهدف كل من يقف في وجه مخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، مضيفًا: نحن نعتبر ما نقوم به هو واجبنا، ولا نكترث لهذه الحملات اليمينية المسعورة.

وعدّ هذه الحملة بمثابة "حرب أعصاب بحقنا حتى نتراجع عن مواقفنا الإيمانية تجاه الأقصى وقضيتنا، لكننا نقف مواقف ثابتة تستند إلى حقنا الشرعي المُستمدّ من الله عز وجل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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