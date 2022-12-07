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"الأحوال المدنية" تنشر إحصائية قطاع غزة للمواليد الجدد خلال نوفمبر

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"الأحوال المدنية" تنشر إحصائية قطاع غزة للمواليد الجدد خلال نوفمبر

07 ديسمبر 2022 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية "الشق المدني" أنّ قطاع غزة سجَّل خلال شهر نوفمبر الماضي 4 آلاف و273 مولودًا جديدًا، بالإضافة إلى تسجيل 323 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أنّ عدد مواليد القطاع الذكور يُقدّر بـ ألفين و170 مولودًا بنسبة تقدر بـ 51%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49% بواقع ألفين و103 مولودة.

وأشارت إلى أنّ مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و651 مولودًا جديدًا؛ فيما سجَّل مكتبَي داخلية خانيونس 784 مولودًا.

كما وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 749 مولودًا، ومكاتب داخلية الوسطى 541 مولودًا، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 548 مولودًا جديدًا.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أنّ مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجّلت 323 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدّرت وفيات الذكور بـ 174حالة وفاة بنسبة 54%، مقابل 149 وفاة من الإناث بنسبة بـ 46%.

المصدر / فلسطين أون لاين
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