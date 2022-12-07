تقرير: 725 مؤسسة مالية أوروبية تملك أسهمًا في شركات تنشط في المستوطنات

كشف تقرير جديد صادر عن تحالف "لا تشتري في الاحتلال" (DBIO) أن أكثر من 700 بنك أوروبي وأصحاب أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات يمتلكون أسهماً وسندات بقيمة 115 مليار دولار أمريكي في 50 شركة منخرطة في أنشطة تثير، وفقًا للأمم المتحدة، مخاوف خاصة بشأن حقوق الإنسان.

ويضم تحالف DBIO 24 منظمة أوروبية وفلسطينية في سبع دول أوروبية.

وقال ويليم ستايس، منسق التحالف: "تلعب هذه الشركات دورًا حاسمًا في عمل المستوطنات غير القانونية واستدامتها وتوسيعها عبر إقراض هذه الشركات أو الاستثمار فيها، تقوم هذه المؤسسات المالية بربط نفسها بأنشطة تنتهك القانون الدولي."

من بين أكبر الدائنين، من حيث حجم الإقراض، للشركات المشاركة في المستوطنات الإسرائيلية هي BNP Paribas وHSBC و Société Générale و Deutsche Bank و Barclays. على الجانب الاستثماري، يحتل كل من صندوق تقاعد الحكومة النرويجية، و Crédit Agricole، و Groupe BCPE، و Deutsche Bank، و Legal & General المستثمرين الرئيسيين، بحيازة مجتمعة تبلغ 44 مليار دولار أمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين