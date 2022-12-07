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هيئة الأسرى: تدهور خطير على حالة الأسير "أبو حميد"

07 ديسمبر 2022 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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الأسير المريض ناصر أبو حميد

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد دخلت منحنى خطيرا جدا، وبات يُصارع المرض، بجسد منهك داخل "عيادة سجن الرملة".

وأوضح محامي الهيئة أن وضع "أبو حميد" الصحي يتفاقم بشكل سريع، فهناك انتشار كبير للخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده، والتي سببت له تلفا كاملا للرئة اليسرى، وبالتالي أفقدها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية.

وأشار إلى أن ناصر بات يعاني مؤخرا من تجمع سوائل خطرة حول رئتيه، وفقد الحركة بشكل شبه كامل في أطرافه ويلازم السرير مع الدخول بنوبات نوم عميقة، كما أنه يشتكي من تسارع في نبضات القلب وانخفاض حاد بنسبة الدم والوزن، وفقدان للشهية، وفقد القدرة على التمييز بما يدور حوله، وتلازمه أنبوبة الأكسجين بشكل دائم.

وأكد شقيق الأسير ناصر، أن الورم الموجود في الجهة اليسرى من جسد أخيه، وبالتحديد في منطقة الصدر بارز وواضح، لافتا إلى أنه مع دخول شقيقه هذه المرحلة الحرجة من المرض، أصبح من الصعب علاجه حتى المسكنات التي يتلقاها باتت لا تجدي.

والأسير ناصر أبو حميد واحد من 24 حالة يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات متفاوتة، ويبلغ من العمر (49عاماً) وهو من مخيم الأمعري في رام الله، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد و 50 عاماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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