"حماس" تعلن فعاليات انطلاقتها الـ35 من منزل المؤسس أحمد ياسين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الأربعاء، من أمام منزل القائد المؤسس أحمد ياسين، بدء سلسلة فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها الـ35.

وخلال مؤتمر صحفي، قال القيادي في الحركة د. أسامة المزيني: "من أمام بيت المؤسس القائد أحمد ياسين نعلن بدء فعاليات انطلاقة حركة حماس الـ35".

وأضاف المزيني: نقف اليوم لنقول لشيخنا الياسين أننا على العهد باقون وأننا أوفياء للقيم والمبادئ والثوابت التي من أجلها كانت الانطلاقة الأولى عام 1987، وحتى اليوم وما بدلنا تبديلًا، وأننا أمناءعلى مصالح شعبنا في الحرية والكرامة والجهاد".

وأوضح أنّ الحركة ستقيم مهرجانًا مركزيًّا في 14 ديسمبر على أرض الكتيبة بغزة، فيما اتخذت شعار "آتون بطوفان هادر" للتأكيد لشعبنا وأمتنا أننا لن نسمح بتهويد المدينة المقدسة ولن نسمح بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وآتون بطوفان هادر حتى نحرر الأقصى.

وأكد أنّ حماس وعلى مدار 35 عامًا قدمت التضحيات من أجل فلسطين، ولم تحد عن هذا الطريق، مضيفًا "35 عامًا واجهت فيها حماس الهجمة الصهيونية البشعة التي استهدفت الإنسان والأرض والمقدسات، وشكّلت فيها حماس رافعة حقيقية للعمل الوطني الفلسطيني ومدّت يدها للعمل المشترك".

وأكمل: 35 عامًا كانت فيها حماس وكتائب القسام درع الوطن.

وأردف: نقول لشيخنا الياسين ولشعبنا العظيم وللشهداء والأسرى أننا على العهد باقون وأننا أوفياء للقيم والمبادىء والثوابت التي كانت من أجلها الانطلاقة الأولى وما بدّلنا تبديلًا.

وأكد أنّ "مقاومتنا العتيدة تُسجّل الإنجازات الرائعة في الضفة تُسجّل كلّ يوم عملًا جهاديًّا مضيئًا وعرين الأسود تتقدم والقدس تتسابق لتسجيل العمليات النوعية".

وجدّد المزيني عهد ووفاء "حماس" للقيم والثوابت التي انطلقت من أجلها، مُوجّهًا التحية لجماهير شعبنا وهم يواجهون العدو ببسالة منقطعة النظير.

ووجّه رسالة للأسرى قائلًا: "للأسرى قسمًا أنكم على موعد مع الحرية والتحية لرجال الأنفاق والتجهيز والإعداد في غزة".

كما ووجّه التحية للمرابطات والمرابطين في الأقصى، والأهالي الثابتين في الداخل المحتل، والمقاومة في الضفة الغربية عرين الأسود وكتيبة جنين.















المصدر / فلسطين أون لاين