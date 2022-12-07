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"حماس" تطلق الحُلة الجديدة لموقعها الإلكتروني الرسمي

07 ديسمبر 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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شعار حماس
متابعة فلسطين أون لاين

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الأربعاء الحُلة الجديدة لموقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة الحركة.

وتتضمن الحُلة الجديدة للموقع وفق الحركة مزايا برمجية وبصرية عديدة تهدف إلى مواكبة التطور السريع في الفضاء الإلكتروني والإعلامي.

وقال مدير الموقع الرسمي للحركة: "إنّ الحلة الجديدة تتضمن مزايا برمجية وبصرية عديدة تهدف إلى مواكبة التطور السريع في الفضاء الإلكتروني والإعلامي، وتسهيل الوصول لمواقف الحركة الرسمية ورسالتها الإعلامية.

وأوضح أن التصميم الجديد يأتي وفقًا لمفاهيم بصرية عدة، أهمها سلاسة العرض، والتركيز على أولوية المحتوى.

وبيّن أن الموقع يحتوي على أقسام عدة، كالموقف الرسمي، ورئاسة الحركة، وأخبار المكتب السياسي، والمزيد من الأخبار، والتقارير، وذلك لسهولة البحث والوصول لأخبار الحركة.

وتابع مدير الموقع الرسمي: "يضم الموقع زوايا تُعرّف بحركة حماس، وظروف وملامح تأسيسها، وفكرها ورؤيتها وثوابتها، إضافة إلى زاوية أعلام وقادة، التي تشمل سير وتاريخ شهداء الحركة وأسراها، وقادتها المؤسسين، وكذلك سير الرعيل الأول، وأعضاء المكتب السياسي".

ولفت إلى أن الموقع يحتوي على إرث الحركة الإعلامي المرئي والسمعي، ويضم الأرشيف الثري والحصري، ومئات الفيديوهات الحصرية والتاريخية، ومهرجانات الحركة، ومجموعة متنوعة من الندوات واللقاءات الخاصة.

وبيّن أن الموقع يوفر خيارات واسعة للبحث، وفقًا للمحتوى أو التصنيف أو التاريخ، ليساعد الجمهور في الوصول إلى ما يريد على نحو أدق.

وأكد مدير الموقع أن الموقع الرسمي لحركة حماس دأب منذ إطلاقه على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال النشر الإلكتروني، لضمان الانتشار الواسع وتعزيز الرواية الإعلامية للحركة.

وأشار إلى أن موقع حماس يتعرض لمحاولات اختراق وقرصنة عديدة، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، وسعي الاحتلال إلى طمس هوية شعبنا وتكميم الأصوات المناوئة لمشروعه الإحلالي في المنطقة؛ مشدداً على استمراره في أداء رسالته الإعلامية، وتعزيز حضور رواية المقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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