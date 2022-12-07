18 معتقلا خلال حملة مداهمات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي بيت دقو شمال غرب القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: قاسم محمد ناجي داود، ومحمد أحمد ناجي داود، وسعيد مصطفى اسبيتان داود، ومؤمن مصطفى سرحان مرار، ومظفر مشهور اسبيتان داود، وكرم حاتم ريان.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسيران المحرران أحمد خالد عساكرة، وإبراهيم عيسى العروج، بالإضافة إلى الشابين موسى محمد موسى أبو مفرح، وعيسى منير العروج.

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أما من الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين بينهم شقيقان، من بلدة السموع جنوبا، وهم: زكريا محمد الزعارير، وحمزة الرواشدة، ورسمي المحاريق، وسليمان أبو سيف وشقيقه رسمي، وعماد أبو الجدايل، وباسم أحمد الزعارير، وأيمن أبو عواد.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين