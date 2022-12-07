ماذا قال مدرب ولاعبي "أسود الأطلس" بعد التأهل لربع النهائي ؟

عقب انتهاء مباراة المغرب وإسبانيا بفوز المغرب بركلات الترجيح وتأهلها لربع نهائي بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها، خرج المدرب وعدد من اللاعبين بالتصريحات التالية:

وليد الركراكي (مدرب المغرب):

"أعتقد اننا قدمنا مباراة رائعة، تكتيكياً التزم اللاعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم اننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة انه يجب ان يكونوا طموحين".

وأضاف قلت للاعبين أننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة انه يجب ان يكونوا طموحين"، وأضاف "الأهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير، بين الافضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء".

وأضاف "الأهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير، بين الافضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء".

"أقول لهم اننا في مهمة، لقد فهموا انه يجب ان يكونوا طموحين، ونتوقف عن التفكير في العِقَد".

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خاليا من الخسارة كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الاخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.

ياسين بونو

الحارس المغربي وأفضل لاعب في المباراة

"الحمد لله، أشكر اللاعبين الذين بذلوا جهودا جبارة في مقابلة كاملة وتعاملوا مع المباراة ولعبوا بقدراتنا. نقدم التهنئة للشعب المغربي".

وعن شعوره خلال ركلات الترجيح، قال "احساس في المرمى لا يوصف، وهو التركيز والحمد لله".

المهدي بنعطية (قلب دفاع المغرب السابق لقناة بي إن سبورتس): "احترموا الخطة رغم معرفتهم باستحواذ إسبانيا، لعبوا بقلبهم وقاتلوا. سنحت لنا فرص صريحة لم نستغلها، لم نرتجف. لدينا حارس كبير، ما قاموا به بطولي".

سفيان بوفال (لاعب وسط المغرب): "هذا جنوني، لقد كتبنا التاريخ للتو. المشاعر التي عشناها لا تصدق. اشكر كل الجماهير المغربية في العالم لدعمهم. هذا النصر يعود لكل الشعب المغربي العربي والمسلم".

وليد شديرة (مهاجم المغرب)

"حلم كبير جداً. نحن سعداء جداً بالنسبة لنا وكامل الشعب المغربي. سنصنع التاريخ ونريد أن نمضي قدماً والذهاب بعيداً".

عبد الحميد صابيري (مهاجم المغرب):

"لا يمكنني وصف الفرحة. الحمدلله حققنا فوزاً تاريخياً امام منتخب كبير هو اسبانيا. كل اللاعبين كانوا رجالا وقدمنا مباراة كبيرة ... أشكر المدرب (وليد) الركراكي وهو مدرب كبير ويرفع من معنوياتنا ويمنحنا توجيهات رائعة وبالنسبة للاعبين قمنا بكل شيء. أنا فخور جداً".

وعن كون المغرب أول منتخب عربي ورابع إفريقي يصل إلى الدور ربع النهائي، قال "هذا انجاز تاريخي وشرّفنا الكرة العربية والإفريقية عامة. هذا انجاز لم يأتِ من فراغ بل من عمل وإنجاز... جئنا لخوض 7 مباريات وليس 3 فقط ومستعدين لمواجهة أي منتخب".

وعن التعليمات خلال ركلات الترجيح، قال "لا تعليمات عن كيفية التسديد، وبعض اللاعبين تدربوا على تسديد الركلات".

المصدر / أ ف ب