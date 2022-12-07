مطلوب سكرتير/ة للعمل في جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

إعلان توظيف صادر عن جمعية إعمار للتنمية والتأهيل تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة سكرتير/ة للعمل في الجمعية وفق الشروط والمواصفات التالية:

الشروط الوظيفية:

- أن يكون المتقدم /ة حاصلاً على درجة الدبلوم المتوسط في إحدى تخصصات السكرتارية من جهة معترف بها.

- أن يكون لديه /ا خبرة لا تقل عن سنة في هذا المجال.

- أن لا يقل المعدل الجامعى للمتقدم/ة عن تقدير جيدجداً.

- ان يكون محترف في استخدام برامج الحاسوب والانترنت وبرامج MS OFFICE.

- أن يكون لديه مهارات عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل.

- القدرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط وإمكانية العمل خارج أوقات الدوام.

المهام والمسؤوليات:

- القيام بإعداد المراسلات الرسمية والتقارير ومحاضر الاجتماعات الخاصة.

- القيام بحفظ وأرشفة الملفات.

- القيام بتنسيق وتنظيم المواعيد والاجتماعات الخاصة بالمسؤول المباشر وإبلاغ المعنييين بذلك.

- القيام بإدخال البيانات المطلوبة على برامج الجمعية.

- القيام بأى مهام أخرى يكلف بها ضمن الإختصاص.

ملاحظات وشروط خاصة:

- التسجيل يبدأ من تاريخ 6/12/2022 وينتهي بتاريخ 12/12/2022.

- يفضل أن يكون المتقدم من سكان مدينة خانيونس.

- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

- سيتم تحديد الراتب حسب الخبرة ، مع العلم أن أول ثلاث شهور هي فترة تجريبيبة.

- الجمعية تشجع فئة ذوى الاعاقة للتقدم للوظيفة.

- يتم تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )، أو زيارة مقر الجمعية الكائن في ( خانيونس- حى الامل- بجوار الشؤون الاجتماعية)