الطقس: أجواء متقلبة حتى الأحد

تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتهيأ القرصية لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق وتبقى الرياح الشرقية النشطة في بعض الفترات هي السائدة، مع ساعات المساء والليل تعود الأجواء الباردة.

اليوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء جافة وباردة بشكل كبير ومع النهار تسود أجواء مشمسة ودافئة.

وتبقى البلاد تتأثر برياح شرقية تنشط أحيانا مما يعمل على تقليل الإحساس بالدفء. مع ساعات بعد العصر وحتى الفجر والصباح الباكر يعود الجو باردا.

يوم الجمعة، لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو خريفيا دافئا نسبيا نهارا وتحديدا في وقت الظهيرة. مع المساء تسود أجواء باردة. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية.

أما في يوم السبت، تبقى الأجواء المستقرة والجافة والدافئة والمشمسة نهارا هي المسيطرة على البلاد نتيجة مرتفع جوي ضخم، ومع المساء تسود أجواء باردة نسبيا. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الأحد، تسود أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة.

ونهارا يكون الجو مشمسا ودافئا نسبيا. ومع المساء يعود الجو باردا نسبيا يتحول إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

المصدر / فلسطين أون لاين