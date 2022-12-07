عرين الأسود تعلن إفشال مخطط للاحتلال في نابلس

أعلنت مجموعة عرين الأسود، أن مقاوميها اكتشفوا قوات الاحتلال الخاصة الساعة السادسة من فجر هذا اليوم، وأفشلت "عرين الأسود" وجند المقاومة من الفصائل الأخرى مخطتاتهم، وانقض مقاتلو العرين والمقاومين البواسل على القوات الخاصة واليمام وقوات الإسناد من كل نحو وصوب ببنادقهم الطاهرة والعبوات المباركة محققين بهم بفضل الله بالغ الإصابات ولم يصب أي أسد من أسود العرين أو المقاومة بأي أذى.

ووجهت العرين رسالة للاحتلال، "أيها الأغبياء أنحذر مقاتلينا قبل ساعات ونغدر فجرا؟ لا والله الذي رفع السماوات بلا عمد إنا كنا نعلم بأمر جلل وتجهزنا له جيدا وحذرنا منه وأعلنا النفير وحاصرناكم ولم تحاصرونا في كل زقاق وفي كل بيت".

وأضافت للاحتلال، "حربنا معكم طويلة فإنتظروا إنا منتظرون".

وخصّت عرين الأسود قائد وحدة اليمام الإسرائيلية، الذي قال إن العرين ينتهي عندما ندخل البلدة القديمة ننفذ اعتقالا هادئا، فهذا زمانٌ ولّى ولن يعود وسيرى العرين وشعب العرين من سيحاصر من

أيها المقاومين في نابلس وجنين والخليل ورام الله اليقظة التامة لا نوم بعد اليوم والنصر حليفنا بإذن الله".