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الجماهير المغربية تُهدي الفوز على إسبانيا لـ "فلسطين"

07 ديسمبر 2022 . الساعة 03:20 بتوقيت القدس
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مراسل فلسطين مؤمن الكحلوت يحتفل مع الجماهير المغربية
الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

احتفلت الجماهير المغربية في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، بفوز منتخبها على نظيره الإسباني، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم (مونديال قطر 2022)، لتتأهل لمواجهة البرتغال في دور الثمانية يوم السبت القادم.

وكالعادة رُفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات المغاربة، في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، وردد المشجعون هتافات مؤيدة لفلسطين وشعبها الصامد في وجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأبدت الجماهير المغربية سعادتها بفوز منتخبها بضربات الترجيح، وتأهله لدور الثمانية في المسابقة الأكبر على مستوى العالم، وأثنت على أداء لاعبيها القتالي ومدربها وليد الركراكي صاحب الفكر الكبير.

وتجول مراسل "فلسطين أون لاين"، بين المشجعين المغاربة وأخذ أراء بعضهم بعد فوز الفريق العربي الوحيد الباقي في المونديال.

وقال أحد المشجعين المغاربة " أقل شيئ إهداء الفوز لفلسطين التي نحبها، وأتمنى أن يُرفع الحصار عنها".

وأضاف أخر " فلسطين والمغرب جسد واحد .. وليس غريب عليهم تشجيع المنتخب العربي المغربي .. ونحن نشكرهم على ذلك ونهديهم الفوز والتأهل".

وأبدى أحد المشجعين اندهاشه من الصور التي شاهدها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للحضور الجماهيري الكبير في صالة سعد صايل بمدينة غزة، وتمنى أن يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ويعيش بأمن وسلام، موجها لهم التحية عل صمودهم الأسطوري.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #الجماهير المغربية

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