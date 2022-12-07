تعرف على أكثر الدول شراءً للتذاكر في مونديال قطر

جاء السعوديون في المركز الثالث كأكثر الجماهير المشاركة في مونديال قطر وشراءً للتذاكر.

وجاءت الجماهير السعودية خلف قطر المضيفة للمونديال وجماهير الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية.

ووفق اللجنة المنظمة في قطر، فإنه جرى بيع أكثر من ثلاث ملايين تذكرة لمباريات البطولة في ظل إقبال كبير من الجماهير للتواجد في المنافسات مع دخول البطولة مراحل الحسم.

وحصل المواطنون والمقيمون في قطر على 974.460 تذكرة، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 146.616 تذكرة، السعودية في المركز الثالث بـ 123.228 تذكرة.

كما وحلت جماهير إنجلترا في المركز الرابع بـ 91.633 تذكرة، المكسيك خامسا بـ 91.173 تذكرة، الإمارات في المركز السادس بـ 66.127 تذكرة، الأرجنتين سابعا بـ 61.083 تذكرة، وفرنسا ثامنا بـ 42.287 تذكرة، البرازيل تاسعا بـ 93.546 تذكرة، وأكملت ألمانيا المراكز العشرة الأولى حصولا على التذاكر بـ 38.117 تذكرة.

في حين، حقق مونديال 2022 أرقاما قياسية في الحضور الجماهيري، وصلت إلى قرابة 2.65 مليون مشجع، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ كأس العالم.

كما تصدرت الجماهير السعودية قائمة تقديم الطلبات على بطاقة “هيا” لحضور مباريات ‎كأس العالم، حيث جاء خلف السعودية كل من الهند، الولايات المتحدة، إنجلترا، والمكسيك “تباعا”.

وتم إصدار قرابة مليوني بطاقة “هيا”، فيما تخطى الحضور الجماهيري في مهرجان “فيفا” للمشجعين حاجز المليون شخص.

بينما استطاع كورنيش الدوحة أن يستقطب وحده أكثر من مليوني زائر منذ انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، وأصبح سوق واقف التقليدي وجهة لا تفوتها الجماهير الحاضرة من جميع أنحاء العالم.

المصدر / وكالات